«Женщина, которую хотят»: Седокова в мини-платье призвала учиться у нее сексуальности

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Виктория Андреева
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Экс-солистка «ВИА Гры» причислила себя к списку самых желанных женщин России.

«Женщина, которую хотят»: Седокова в мини-платье призвала учиться у нее сексуальности

Фото: Instagram @annasedokova

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова не из робкого десятка, а потому заявляет смело: она — одна из самых сексуальных и желанных женщин России. Как пояснила артистка в одном из последних постов в Instagram, это «гордое звание» заслужить нетрудно. И призналась, в чем ее главный секрет.

«Для меня сексуальность — это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность… Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — отметила Седокова.

Анна также заявила, что готова лично преподать урок сексуальности всем сомневающимся. Мотивировав это тем, что является признанным экспертом в данной области.

«Можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но несложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт», — заявила певица.

 
 
 
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

В комментариях фолловеры Седокой отмечали, что с радостью прошли бы на ее интенсив. Ведь любая девушка мечтает быть идеальном красоты и женственности, как минимум, для своего избранника. В свою очередь мужская часть подписчиков Анны в очередной раз признавалась ей в любви.

«Как бы я хотел что ты была моей!»

«Ну, какая красавица! Мечтаю быть похожей на тебя!»

«Шикарная женщина… Завидую по-хорошему!»

«Седокова — чистый секс! Обожаю!» — обращались к звезде поклонники.

Впрочем, такая реакция фолловеров на громкое заявление Седоковой не удивительна. Ведь славу одной из самых желанных звезд российского шоу-бизнеса Анна заработала еще будучи в «золотом» составе «ВИА Гры» вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради кого Анна Седокова решилась на липосакцию.

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