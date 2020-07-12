Известный рэпер Джиган вновь оказался в центре скандала. При этом речь идет не о «приевшемся» разводе с матерью его четверых детей Оксаной Самойловой, а о банальном казусе в Instagram.

Так, на одном из последних снимков музыкант позирует в обнимку с супругой на фоне лазурного берега и горных вершин. Все бы ничего, но прекрасные эмоции от увиденного испортила геолокация: вместо реального адреса, Джиган по ошибке (а, может, специально?!) указал Москву.

«Любовь…» — гласит скромная подпись к кадру в виде смайлика-сердечка.

Instagram @iamgeegun

В комментариях поклонники звездной семьи строили самые неожиданные теории о том, в каком районе столицы и области семья Джигана «откопала такие удивительные виды». А некоторые и вовсе заподозрили рэпера в неадекватности.

«Да ладно? Как похорошела Москва при Собянине!»

«А ну-ка, расскажите мне, откуда такие виды в столице?!»

«За МКАДом…»

«Чертаново, Мытищи, Бирюлево, вы ли это?»

«М-да, опять походу накурился. Ну, или с головой что-то не то», — констатировали юзеры.

На удивление, фолловеры даже провели расследование. Сравнив фото рэпера со множеством аналогичных пейзажей в Google, они пришли к неутешительному выводу.

«Все-таки не Москва. Испания. Пляж Тереситас», — иронично подметили фанаты Джигана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пришлось пережить рэперу Джигану на лечении в психбольнице.