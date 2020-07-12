«Похорошела Москва» — «счастливый семьянин» Джиган начал путать города и страны

|
Виктория Андреева
146

Странное поведение рэпера в сети сочли за очередной срыв.

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Известный рэпер Джиган вновь оказался в центре скандала. При этом речь идет не о «приевшемся» разводе с матерью его четверых детей Оксаной Самойловой, а о банальном казусе в Instagram.

Так, на одном из последних снимков музыкант позирует в обнимку с супругой на фоне лазурного берега и горных вершин. Все бы ничего, но прекрасные эмоции от увиденного испортила геолокация: вместо реального адреса, Джиган по ошибке (а, может, специально?!) указал Москву.

«Любовь…» — гласит скромная подпись к кадру в виде смайлика-сердечка.

Instagram @iamgeegun

В комментариях поклонники звездной семьи строили самые неожиданные теории о том, в каком районе столицы и области семья Джигана «откопала такие удивительные виды». А некоторые и вовсе заподозрили рэпера в неадекватности.

«Да ладно? Как похорошела Москва при Собянине!»

«А ну-ка, расскажите мне, откуда такие виды в столице?!»

«За МКАДом…»

«Чертаново, Мытищи, Бирюлево, вы ли это?»

«М-да, опять походу накурился. Ну, или с головой что-то не то», — констатировали юзеры.

На удивление, фолловеры даже провели расследование. Сравнив фото рэпера со множеством аналогичных пейзажей в Google, они пришли к неутешительному выводу.

«Все-таки не Москва. Испания. Пляж Тереситас», — иронично подметили фанаты Джигана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пришлось пережить рэперу Джигану на лечении в психбольнице.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Солнце соединяется с Меркурием: чего стоит опасаться в период с 13 по 19 ...

Последние новости

22:58
ТОП-5 ужасных трагедий на свадьбах
22:33
Видео: несколько моряков пострадали при пожаре на корабле ВМС США
22:12
Ивлеева подарила Элджею часы по цене квартиры в Москве — видео
21:51
«Похорошела Москва» — «счастливый семьянин» Джиган начал путать города и страны
21:33
Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы ДТП с Ефремовым зарабатывает на телешоу
21:15
Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры

Сейчас читают

Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры
«Что с губами?»: Кети Топурию раскритиковали за неудачное фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок