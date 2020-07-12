Ивлеева подарила Элджею часы по цене квартиры в Москве — видео

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Светлана Александрова
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На прошедшей неделе семья отпраздновала сразу три события: годовщину свадьбы, день рождения рэпера и выход нового клипа.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Популярная телеведущая и Instagram-блогерша Настя Ивлеева подарила мужу элитные часы, усыпанные бриллиантами, по цене приличной квартиры в Москве. Подарком Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, похвастался в сторис на своей странице в Instagram.

«Жена подарила», — подписал видео музыкант.

Instagram @_agentgirl_

Супруга Элджея продублировала ролик в своем аккаунте и «скромно» объяснила свою щедрость.

«Просто люблю тебя, пупсик, и человек ты хороший», — написала Ивлеева.

По данным интернет-портала Woman Journal, часы люксового бренда Audemars Piguet из белого золота, украшенного бриллиантами стоят приблизительно 154 тысячи долларов, что в переводе на рубли составляет почти 11 миллионов.

Известно, что на прошедшей неделе семья отпраздновала сразу три события: годовщину свадьбы, день рождения Элджея и выход совместного клипа музыканта с Моргенштерном на Cadillac, который за десять часов набрал около четырех миллионов просмотров на YouTube.

Как ранее писал 5-tv.ru, Настя Ивлеева уже не раз подвергалась критике в соцсетях за то, что любит похвастаться дорогими вещами и роскошной жизнью.

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