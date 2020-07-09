Новый клип Элджея и Моргенштерна за 15 минут посмотрели около полумиллиона зрителей
Спустя десять часов видеоролик на композицию Cadillac, опубликованный на Youtube, просмотрели почти четыре миллиона раз.
Фото, видео: Instagram @morgen_shtern
Музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac пользуется чрезвычайной популярностью среди пользователей Youtube. Уже спустя 15 минут после публикации на интернет-платформе, видеоролик посмотрели около полумиллиона человек. Первыми успехами поделился Моргенштерн в сторис на своей странице в Instagram.
Уже спустя десять часов с момента появления клипа на просторах сети, число его просмотров приблизилось к четырем миллионам. Большинство юзеров положительно оценили творчество знаменитых рэп-исполнителей. 808 тысяч выразили свое отношение к увиденному отметкой «мне нравится».
«Просто космос!»
«Видеоряд — огонь!»
«Интересный факт: в клипе нет голых девушек», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соболев жестко высказался о Моргенштерне.
В клипе показаны сцены курения. Минздрав напоминает — курение убивает.
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