🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июля, когда Луна в знаке Овна, благоприятный день для решительных действий. Если вы давно что-то планировали, то пришло время реализовать задуманное.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июля, Луна находится в знаке Овна, а значит настало время действовать. Не откладывайте в долгий ящик реализацию планов. Более удачного времени для претворения идей в жизнь, пожалуй, не придумать, говорят астрологи.
♈ Овен
Прошли те дни, когда вам нужно было хоронить себя в куче работы, чтобы доказать свое существование. Пришло время научиться ценить важность молчания, умеренного безделья и наслаждения каждым моментом жизни. Сегодня вам необходимо погрузиться в самопознание. Задумайтесь, что приносит вам удовольствие и заставляет чувствовать себя счастливым? Когда вы поймете, что требует ваше сердце, обязательно порадуйте себя.
Космический совет: поймите, что вы сами творцы собственного счастья.
♉ Телец
Эмоциональные взлеты и падения случаются у каждого человека. Но будьте добры к себе. Не нужно спешить, чтобы добиться качественного результата. Наоборот, излишняя торопливость может привести к ошибкам. Дайте себе время, необходимое для интеграции на уровне ума, тела и души. Некоторые из вас могут столкнуться с проверкой реальности на межличностном фронте. Отношения, в которые вы инвестировали, всегда были односторонними, не так ли? Никогда не поздно установить границы. Да, и не позволяйте никому заставлять вас верить, что вы эгоистичны, выбирая себя!
Космический совет: установите границы там, где это необходимо.
♊ Близнецы
Избавьтесь от недостойных вас людей. Пришло время избавиться от старой кожи и устаревших убеждений. Исцеление никогда не бывает легким и безболезненным. Но нет ничего, с чем вы не могли бы справиться. Знайте, что Вселенная одарит вас благословением, когда вы будете сидеть и залечивать свои старые раны. Тем временем, сегодня вам предстоит оценить отношения с кругом вашей души. Вам стоит укрепить связи с людьми, которые вызывают улыбку на вашем лице. Подумайте, кто эти люди, Близнецы!
Космический совет: отпустите прошлое и укрепите связи с будущим.
♋ Рак
Вы готовы узнать правду, Раки? Самый сильный любовный приворот, который вы когда-либо совершали, тот, что вызывает вашу любовь к самому себе. Пришло время для серьезных преобразований. Вам больше не нужно извиняться за то, кто вы есть, или помещать себя в рамки, которые никогда не предназначались для вас. Сегодня вам стоит отпустить необходимость внешней проверки, когда вы обнаружите в себе чувство целостности. Верьте, что пребывание в состоянии баланса поможет вам вывести энергию в ваших межличностных отношениях с другими людьми.
Космический совет: найдите в себе скрытые силы.
♌ Лев
Сегодня у Львов кофейно-книжный день. Вы окажетесь в настроении сбежать в вымышленный мир, созданный авторами, которых вы любите, и вступить в мнимые разговоры с любимыми персонажами. Кто сказал, что это не реально? Некоторые из вас могут найти себя в процессе перенаправления курса карьеры. Есть ли у вас опыт, необходимый для таких изменений? Если нет, то сейчас самое время освежить свои навыки или записаться на курс, который поможет вам приблизиться к своим целям. PS: не стоит недооценивать силу самообучения.
Космический совет: пришло время освежить свои навыки.
♍ Дева
Ваше время — ваша валюта. Энергия также — ваша валюта. Будьте внимательны к тому, на что вы обращаете внимание. Звезды призывают вас изучить проекты под рукой. Есть большая вероятность, что те люди, на ком вы сосредоточены, не соответствуют вашему высшему благу. Поэтому вам необходимо расставить приоритеты. Если это значит сказать «нет» чему-то, с чем вы больше резонируете, пусть будет так.
Космический совет: будьте внимательны к тому, на чем вы сосредоточены.
♎ Весы
Как говорится в буддийских текстах, земное царство или колесо сансары является синонимом боли и страданий. Быть человеком означает подписаться на опыт, который не всегда может быть приятным. Но что делать при столкновении с кармическим циклом? Весы, вы можете привнести энергию перемен, только признав кармический урок. Поэтому призовите ваше высшее «я» к помощи.
Космический совет: подумайте о том, что должно быть преобразовано внутри.
♏ Скорпион
Неважно, сколько раз у вас было разбито сердце. Все произошло по более высокой причине — в это вам нужно верить всем своим сердцем. Будьте благодарны за то, где вы сейчас находитесь: место радости, гармонии и любви. Для Скорпионов, у которых есть пара, сегодняшний день может стать временем углубления обязательств, поддержки друг друга так, как вы никогда не делали раньше. Одинокие Скорпионы могут понять, что рядом с вами есть человек, имеющий чувства чуть более дружеские, чем кажется на первый взгляд. Не спешите двигаться вперед, однако попробуйте окунуться в процесс знакомства друг с другом.
Космический совет: ощутите радость, любовь и гармонию в своем существовании.
♐ Стрелец
Какие вещи заставляют вашу душу петь? Что вызывает улыбку на вашем лице, Стрельцы? На секунду забудьте о списках дел и сосредоточьтесь на внутреннем ландшафте. Запишите на листочке вещи, которые приближают вас к вашему высшему «я» — вещи, которые заставляют вас чувствовать себя единым с потоком творческого сознания. Сегодня, не привнося в уравнение чувство вины или стыда, посвятите себя стремлению к счастью. Подумайте об искусстве, музыке и душевных разговорах.
Космический совет: пробудите чувство радости внутри себя.
♑ Козерог
Каждый великий художник знает, что вдохновение приходит неожиданно. Сегодня вместо того, чтобы гоняться за метафорической музой, сделайте шаг назад и сосредоточьтесь на поставленных задачах, в том числе и на повседневных. Кто знает, может вас осенит во время мытья посуды. Кроме того, вы обнаружите, что делать вещи своими руками довольно терапевтически. Также для того, чтобы оставаться на связи с потоком творческого сознания, рекомендуется подумать о садоводстве, рисовании или приготовлении интересного ужина.
Космический совет: не гонитесь за вдохновением и тогда оно само найдет вас.
♒ Водолей
Вы можете почувствовать, что основа, на которой вы строите свою жизнь, рушится. Но вот, о чем вам стоит подумать: Вселенная никогда не отнимает того, что действительно должно быть вашим. Сегодня вместо того, чтобы сопротивляться процессу трансформации, осознайте, что больше не соответствует вашему пути. Это придаст вам смелости сдаться там, где вы боролись с потоком. По мере того как вы это делаете, начинайте осознавать, к чему ведут вас знаки, и начинайте распознавать свой истинный путь.
Космический совет: оцените хаос, который ведет к истинному счастью.
♊ Рыбы
Временами мы искушаем судьбу, идем по менее проторенному пути и продвигаемся вперед с мужеством и убежденностью, несмотря на риски, которые это влечет за собой. А потом бывают моменты, когда мы тщательно изучаем план действий, серьезно обдумываем каждое движение и стараемся не рисковать. Если с космическим климатом все будет в порядке, вы найдете утешение, читая книгу и принимая необходимые меры предосторожности на каждом шагу. Некоторые из вас могут иметь дело с последствиями прошлых ошибок. Не волнуйтесь, нет ничего, с чем вы не могли бы справиться.
Космический совет: знайте, что вам под силу многое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?
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