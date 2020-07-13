🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июля, Луна находится в знаке Овна, а значит настало время действовать. Не откладывайте в долгий ящик реализацию планов. Более удачного времени для претворения идей в жизнь, пожалуй, не придумать, говорят астрологи.

♈ Овен

Прошли те дни, когда вам нужно было хоронить себя в куче работы, чтобы доказать свое существование. Пришло время научиться ценить важность молчания, умеренного безделья и наслаждения каждым моментом жизни. Сегодня вам необходимо погрузиться в самопознание. Задумайтесь, что приносит вам удовольствие и заставляет чувствовать себя счастливым? Когда вы поймете, что требует ваше сердце, обязательно порадуйте себя.

Космический совет: поймите, что вы сами творцы собственного счастья.

♉ Телец

Эмоциональные взлеты и падения случаются у каждого человека. Но будьте добры к себе. Не нужно спешить, чтобы добиться качественного результата. Наоборот, излишняя торопливость может привести к ошибкам. Дайте себе время, необходимое для интеграции на уровне ума, тела и души. Некоторые из вас могут столкнуться с проверкой реальности на межличностном фронте. Отношения, в которые вы инвестировали, всегда были односторонними, не так ли? Никогда не поздно установить границы. Да, и не позволяйте никому заставлять вас верить, что вы эгоистичны, выбирая себя!

Космический совет: установите границы там, где это необходимо.

♊ Близнецы

Избавьтесь от недостойных вас людей. Пришло время избавиться от старой кожи и устаревших убеждений. Исцеление никогда не бывает легким и безболезненным. Но нет ничего, с чем вы не могли бы справиться. Знайте, что Вселенная одарит вас благословением, когда вы будете сидеть и залечивать свои старые раны. Тем временем, сегодня вам предстоит оценить отношения с кругом вашей души. Вам стоит укрепить связи с людьми, которые вызывают улыбку на вашем лице. Подумайте, кто эти люди, Близнецы!

Космический совет: отпустите прошлое и укрепите связи с будущим.

♋ Рак

Вы готовы узнать правду, Раки? Самый сильный любовный приворот, который вы когда-либо совершали, тот, что вызывает вашу любовь к самому себе. Пришло время для серьезных преобразований. Вам больше не нужно извиняться за то, кто вы есть, или помещать себя в рамки, которые никогда не предназначались для вас. Сегодня вам стоит отпустить необходимость внешней проверки, когда вы обнаружите в себе чувство целостности. Верьте, что пребывание в состоянии баланса поможет вам вывести энергию в ваших межличностных отношениях с другими людьми.

Космический совет: найдите в себе скрытые силы.