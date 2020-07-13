Экс-участник «Дома-2» Сэм Селезнев погрузился в воспитание пятимесячного сына
В самоизоляции шоумен все время проводил с любимой женой и долгожданным наследником.
Фото: Instagram @samseleznev
Жизнь Сэма Селезнева после проекта «Дом-2» сложилась для него как нельзя лучше. Один из самых колоритных участников телестройки остепенился. В 2018 году он взял в жены давнюю знакомую Юлию, которая живет и работает в Рязани. Сегодня звезда счастлив и воспитывает двух детей: дочь супруги от первого брака, и сына, который появился на свет пять месяцев назад.
«Сын у нас получился просто идеальным! Очень похож на меня и внешне, и телосложением. Но жена тоже внесла свою лепту: малыш получился светленьким», — цитирует Селезнева портал Starhit.ru.
Сейчас счастливые родители с детьми отдыхают в Краснодарском крае. Экс-участник телестройки всячески заботится о наследнике: купает, кормит, гуляет с ним. В этом смысле пандемия пошла им только на пользу. Если бы не самоизоляция, Селезнев — ныне ведущий каскадерского шоу — на полгода отправился бы на гастроли.
По словам Сэма, он давно мечтал стать отцом. Однако знаменитость устраивает, что это произошло с ним в 40-летнем возрасте. К этому моменту и он, и его избранница стали состоятельными людьми, нацеленными на создание семьи. Они желали ребенка и были готовы к его появлению.
«Конечно, я слышал, что у многих пар после рождения ребенка возникает кризис. Но у нас — наоборот, отношения стали только крепче. Юлия — идеальная мать, она на все 100% погружена в заботу о сыне. Я тоже всегда готов прийти на помощь. Так что пока мы справляемся отлично», — поделился шоумен.
Ранее 5-tv.ru писал, что изменивший жене Венцеслав Венгржановский вернулся домой.
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