Более 300 военнослужащих прокладывают трубопровод между водохранилищами в Крыму

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Масштабные работы проводятся для обеспечения Симферополя водой.

Фото, видео: 5-tv.ru; Известия / Александр Полегенько

Подразделения Южного и Западного военных округов приступили к масштабным работам в Крыму. Специальные батальоны построят трубопровод протяженностью более 60 километров, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Над этой задачей сейчас работают свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

«Трубопроводный батальон совершил марш из пункта постоянной дислокации в Республику Крым. Задача батальона развернуть полевой магистральный трубопровод для обеспечения водой жителей города Симферополя», — рассказывает замкомандира трубопроводного батальона по тылу Дмитрий Чекунов.

Для подачи воды по трубопроводу используют передвижные насосные станции. Благодаря новому трубопроводу в водохранилища Симферополя можно будет перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды.

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