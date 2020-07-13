Более 300 военнослужащих прокладывают трубопровод между водохранилищами в Крыму
Масштабные работы проводятся для обеспечения Симферополя водой.
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Фото, видео: 5-tv.ru; Известия / Александр Полегенько
Подразделения Южного и Западного военных округов приступили к масштабным работам в Крыму. Специальные батальоны построят трубопровод протяженностью более 60 километров, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.
Над этой задачей сейчас работают свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
«Трубопроводный батальон совершил марш из пункта постоянной дислокации в Республику Крым. Задача батальона развернуть полевой магистральный трубопровод для обеспечения водой жителей города Симферополя», — рассказывает замкомандира трубопроводного батальона по тылу Дмитрий Чекунов.
Для подачи воды по трубопроводу используют передвижные насосные станции. Благодаря новому трубопроводу в водохранилища Симферополя можно будет перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды.
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