Романтика и отвага: особенности работы бортпроводников гражданской авиации

Без тренировок не обойтись и представителям одной из самых романтичных профессий. Во всем мире поздравляли бортпроводников гражданской авиации.

Именно стюардессы — эталон самоконтроля и дисциплины даже в самых критичных ситуациях. Они дарят пассажирам улыбку, помогают сохранять спокойствие во время полета, оказывают первую помощь и даже спасают жизни. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе узнал о тех, кто всегда на высоте. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах перелета для пассажиров. При несоблюдении хотя бы одного из них пассажира, вероятно, обяжут исправить ситуацию или снимут с рейса.