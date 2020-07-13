Романтика и отвага: особенности работы бортпроводников гражданской авиации
12 июля отмечается профессиональный праздник стюардов и стюардесс. Поздравления и слова благодарности звучали во всех крупных аэропортах страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, 5-tv.ru
Без тренировок не обойтись и представителям одной из самых романтичных профессий. Во всем мире поздравляли бортпроводников гражданской авиации.
Именно стюардессы — эталон самоконтроля и дисциплины даже в самых критичных ситуациях. Они дарят пассажирам улыбку, помогают сохранять спокойствие во время полета, оказывают первую помощь и даже спасают жизни. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе узнал о тех, кто всегда на высоте. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах перелета для пассажиров. При несоблюдении хотя бы одного из них пассажира, вероятно, обяжут исправить ситуацию или снимут с рейса.
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