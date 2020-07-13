Сложности бытия: история любви Джона Траволты и Келли Престон

Безутешный вдовец Джон Траволта попрощался с любимой супругой — они были жены почти 29 лет. 5-tv.ru вспоминает о том, как пара нашла друг друга.

Впервые Джон Траволта встретил молодую Келли Престон на съемках фильма «Эксперты», премьера которого состоялась в 1987 году. Они исполнили там главные роли, и Траволте сразу приглянулась привлекательная блондинка. Однако на тот момент она была замужем за другим, и их отношениям не суждено было случиться. Сама же актриса позже признавалась, что была влюблена в будущего супруга еще подростком, впервые увидев его в «Бриолине».

Три года спустя они начали встречаться, а в 1991 году поженились. Кстати, ранее Престон связывали романтические отношения с Джорджем Клуни, но она предпочла ему другого. Долгие годы считалось, что именно бросившая его актриса превратила его в убежденного холостяка, и так продолжалось несколько десятилетий до свадьбы с Амаль Клуни. Именно Престон подарила Клуни его знаменитого поросенка Макса, который был ему лучшим другом и умер несколько лет назад.

У Траволты и Престон была не одна, а сразу две свадьбы. Убежденные сайентологи, они поженились в Париже осенью 1991 года, но власти США не признали эту церемонию законной, поэтому по возвращении на родину пара повторила свои клятвы.

Счастливый брак семейной пары не омрачали сплетни и частые обвинения желтой прессы в адрес Траволты, подозревавшей его в скрытой гомосексуальности. Они стали родителями и воспитывали двоих детей, когда 2009 году от эпилептического припадка скончался их 16-летний сын Джетт. Оправиться им помогло рождение годом позже маленького Бенджамена.

Битва с раком заняла у Келли Престон, которую поддерживали многочисленные друзья и близкие, два года. Однако победить смерть 57-летняя актриса не смогла.

Instagram @johntravolta

Ранее 5-tv.ru писал, что о кончине Келли Престон сообщил в соцсетях сам 66-летний Траволта.