Американский актер Джон Траволта потерял жену, 57-летнюю Келли Престон. О своей утрате он рассказал поклонникам в Instagram.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — написал актер.

Instagram @johntravolta

Он выразил благодарность врачам и всем, кто поддерживал его любимую все это время. Также артист предупредил поклонников, что в ближайшее время будет избегать публичности и уделит внимание детям, которые остались без матери.

Подписчики выражают соболезнования актеру, которого постигла такая трагедия.

«Сочувствую вашей потере. Глубочайшие соболезнования вам и вашей семье»;

«Она была замечательной женщиной!»;

«Мое сердце с вами и вашей семьей», — писали друзья и поклонники актера.

Джон Траволта женился на актрисе Келли Престон в 1991 году. Вместе пара пережила тяжелую утрату: в 2009 году трагически погиб их 16-летний сын Джетт. У супругов остались дочь Элла, и позже появился третий ребенок Бенджамин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джон Траволта обнаружил ошибку в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде».