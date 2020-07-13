Джон Траволта сообщил о смерти жены
Супруге актера было всего 57 лет.
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Фото, видео: Instagram @johntravolta
Американский актер Джон Траволта потерял жену, 57-летнюю Келли Престон. О своей утрате он рассказал поклонникам в Instagram.
«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — написал актер.
Он выразил благодарность врачам и всем, кто поддерживал его любимую все это время. Также артист предупредил поклонников, что в ближайшее время будет избегать публичности и уделит внимание детям, которые остались без матери.
Подписчики выражают соболезнования актеру, которого постигла такая трагедия.
«Сочувствую вашей потере. Глубочайшие соболезнования вам и вашей семье»;
«Она была замечательной женщиной!»;
«Мое сердце с вами и вашей семьей», — писали друзья и поклонники актера.
Джон Траволта женился на актрисе Келли Престон в 1991 году. Вместе пара пережила тяжелую утрату: в 2009 году трагически погиб их 16-летний сын Джетт. У супругов остались дочь Элла, и позже появился третий ребенок Бенджамин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джон Траволта обнаружил ошибку в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде».
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