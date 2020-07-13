Евгений Примаков назвал главную задачу России на Украине и в Сирии
Глава Россотрудничества подчеркнул, что в приоритете нашей страны традиционные политические ценности, востребованные на международной арене.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru
Гуманитарная внешняя политика России не должна предлагать универсальных — так называемых «пакетных» решений.
Об этом заявил новый глава Россотрудничества Евгений Примаков. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что исходить необходимо из тщательного анализа потребностей каждой отдельной страны и региона.
«Может, в какой-то африканской стране надо сделать пару колодцев или вакцину привезти. Это тоже гуманитарная политика, и она тоже должна осуществляться. Не имеет смысла ставить вопрос о фильтрации питьевой воды в Швейцарии — понятно, что туда поедет хор, выставка. А в других странах это нужно», — полагает Примаков.
Вместе с тем, считает Евгений Примаков, наши традиционные политические ценности по-прежнему востребованы на международной арене. Это уважение суверенитета, невмешательство в дела других стран и сохранение мира.
Например, это касается Украины и Сирии. Главная задача России — чтобы там перестали гибнуть люди, а нуждающиеся регулярно получали гуманитарную помощь.
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