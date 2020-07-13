Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

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Согласно опросам на выходе с избирательных участков, Дуда набрал 51% голосов, а его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49% голосов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Attila Husejnow; 5-tv.ru

Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов президента Польши. Таковы данные экзитполов. По предварительным итогам, действующий глава государства набрал более 50% голосов. И таким образом опережает своего соперника — мэра Варшавы из оппозиционной «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского.

Официальные итоги национальный избирком планирует объявить уже в ближайшие часы. Второй тур президентских выборов понадобился впервые в истории современной Польши. Ранее, в первом туре, Анджей Дуда также оказался лидером.

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