Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов президента Польши. Таковы данные экзитполов. По предварительным итогам, действующий глава государства набрал более 50% голосов. И таким образом опережает своего соперника — мэра Варшавы из оппозиционной «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского.

Официальные итоги национальный избирком планирует объявить уже в ближайшие часы. Второй тур президентских выборов понадобился впервые в истории современной Польши. Ранее, в первом туре, Анджей Дуда также оказался лидером.