ОДКБ на экстренном заседании обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Дипломаты Еревана и Баку заявили о готовности сесть за стол переговоров при участии посредников.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Соловьев Андрей, Хамельянин Геннадий, 5-tv.ru
МИД России выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Там произошла перестрелка, погибшие и раненые есть с обеих сторон. Баку и Ереван обвиняют в инциденте друг друга.
Генеральный секретарь ОДКБ созвал экстренное заседание Постоянного совета организации. В самые ближайшие часы партнеры, в том числе Россия, обсудят ситуацию в Закавказье. Дипломаты Еревана и Баку заявили о готовности сесть за стол переговоров при участии посредников.
Как заявило Баку, Вооруженные силы Армении устроили провокацию на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, обстреляв из артиллерии их позиции.
В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили в нарушении границы азербайджанскую сторону. По словам ведомства, военные попытались захватить опорный пункт, но были отбиты. По заявлению Еревана, Баку возобновил артобстрел армянских позиций.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится с 1991 года из-за контроля над Нагорным Карабахом, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Несмотря на подписанный в 1994 году Бишкекский протокол о прекращении огня, стороны периодически возобновляют военные действия.
Читайте также
49%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?