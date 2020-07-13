ОДКБ на экстренном заседании обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МИД России выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Там произошла перестрелка, погибшие и раненые есть с обеих сторон. Баку и Ереван обвиняют в инциденте друг друга.

Генеральный секретарь ОДКБ созвал экстренное заседание Постоянного совета организации. В самые ближайшие часы партнеры, в том числе Россия, обсудят ситуацию в Закавказье. Дипломаты Еревана и Баку заявили о готовности сесть за стол переговоров при участии посредников.

Как заявило Баку, Вооруженные силы Армении устроили провокацию на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, обстреляв из артиллерии их позиции.

В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили в нарушении границы азербайджанскую сторону. По словам ведомства, военные попытались захватить опорный пункт, но были отбиты. По заявлению Еревана, Баку возобновил артобстрел армянских позиций.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится с 1991 года из-за контроля над Нагорным Карабахом, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Несмотря на подписанный в 1994 году Бишкекский протокол о прекращении огня, стороны периодически возобновляют военные действия.