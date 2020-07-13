Возросло количество погибших в боестолкновениях Азербайджана и Армении

Число погибших азербайджанских военных в ходе вооруженного столкновения между Баку и Ереваном возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что потери понесла также армянская сторона. Ранее ведомство заявило о двух погибших и пятерых раненых.

Как заявило Баку, Вооруженные силы Армении устроили провокацию на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, обстреляв из артиллерии их позиции.

В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили в нарушении границы азербайджанскую сторону. По словам ведомства, военные попытались захватить опорный пункт, но были отбиты. По заявлению Еревана, Баку возобновил артобстрел армянских позиций.

В настоящее время на товузском направлении идут бои.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится с 1991 года из-за контроля над Нагорным Карабахом, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Несмотря на подписанный в 1994 году Бишкекский протокол о прекращении огня, стороны периодически возобновляют военные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский военнослужащий обнаружен мертвым на военной базе в Армении.