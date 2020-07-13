Возросло количество погибших в боестолкновениях Азербайджана и Армении
Вооруженный конфликт между двумя странами произошел в Товузском районе на участке совместной границы.
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Фото, видео: ТАСС / Мамонтов Сергей,Неменов Александр, 5-tv.ru
Число погибших азербайджанских военных в ходе вооруженного столкновения между Баку и Ереваном возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что потери понесла также армянская сторона. Ранее ведомство заявило о двух погибших и пятерых раненых.
Как заявило Баку, Вооруженные силы Армении устроили провокацию на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, обстреляв из артиллерии их позиции.
В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили в нарушении границы азербайджанскую сторону. По словам ведомства, военные попытались захватить опорный пункт, но были отбиты. По заявлению Еревана, Баку возобновил артобстрел армянских позиций.
В настоящее время на товузском направлении идут бои.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится с 1991 года из-за контроля над Нагорным Карабахом, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Несмотря на подписанный в 1994 году Бишкекский протокол о прекращении огня, стороны периодически возобновляют военные действия.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский военнослужащий обнаружен мертвым на военной базе в Армении.
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