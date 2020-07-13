ФСБ предъявила обвинение в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Сафронову

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Василий Заика
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Бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» подозревается в передаче секретных данных спецслужбам одной из стран НАТО.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Следователи ФСБ предъявили обвинения в государственной измене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. По словам адвоката бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Павлова, его подзащитный до этого времени находился в статусе подозреваемого.

Юрист отметил, что Иван Сафронов отказался признавать вину в инкриминируемых деяниях.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — цитирует адвоката РИА Новости.

По данным агентства, у здания следственного изолятора Лефортово собрались порядка 50 журналистов, чтобы оказать поддержку обвиняемому. Стражи порядка посредством громкой связи призвали всех разойтись и напомнили о действующем запрете на массовые мероприятия в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в передаче секретных данных спецслужбам одной из стран НАТО. Позднее судом было вынесено решение о его аресте до 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полиция задержала Аллу Пугачеву.

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