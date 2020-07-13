Танец русской пятерки звезд НХЛ покорил пользователей сети
Зажигательное видео хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» собрало миллионы просмотров.
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Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial, 5-tv.ru
Больше ста миллионов просмотров собрал ролик с танцами всемирно известных российских хоккеистов. Русская пятерка «Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — записала зажигательное видео. Ролик выложила в сеть пятилетняя дочь Кузнецова — Есения.
Пользователи оценили танцы спортсменов, хотя в комментариях отметили, что играть в хоккей у них получается все же лучше.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ. Новость была опубликована в Instagram-аккаунте Национальной хоккейной лиги.
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