Таролог рассказала о будущем брака блогерши Балмашевой с юным пасынком
Галина Янко предсказала судьбу молодой семьи и их ребенка.
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Фото, видео: Instagram @marina_balmasheva, 5-tv.ru
Не так давно пользователи соцсетей перемывали косточки популярному блогеру Марине Балмашевой, соблазнившей собственного пасынка. Несмотря на то, что он на 15 лет моложе нее, она стала жить с ним, а вскоре рассказала о беременности, хотя 13 лет в браке с его отцом считала себя бесплодной. Это вызвало широкий резонанс в русскоязычной сети.
Таролог и хиромант Галина Янко специально для 5-tv.ru погадала на картах и рассказала, что готовит этой паре судьба.
По ее словам, Марина — яркая и сильная личность, что и неудивительно, ведь она родилась под планетой Сатурна. Хоть в жизни ей и уготовано перенести много бед и неприятностей, она все переживет, ведь она на редкость живуча.
«Так сложилась ее судьба, — прокомментировала она брак с юношей гораздо младше и к тому же с пасынком. — Хоть разница в годах и большая, но они будут вместе».
Галина полагает, что супруг Балмашевой — решительный и упертый, но искренне любит новоиспеченную супругу. Однако со стороны его близких в адрес жены будут долго идти проклятья, что, впрочем, не помешает ей родить здорового ребенка.
Более того, карты показали, что в семье родится трое разнополых детей, а Балмашева останется с ним на долгие годы, до самого конца.
«Ребенок их сплотит», — считает таролог и называет пару на редкость гармоничной, однако напоминает, что такие браке чреваты опасностями, и ослаблять бдительность паре не следует.
Ранее 5-tv.ru писал, что таролог увидела в судьбе пары Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.
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