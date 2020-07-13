«Я будто умираю»: блогер неожиданно скончалась на восьмом месяце беременности

Британка Николь Теа была популярным блогером на Youtube. Завоевав известность своими танцами, в последнее врем она уделяла внимание в своих влогах только будущему малышу — 24-летняя девушка готовилась впервые стать матерью. Но в ее планы вмешалась старуха с косой, пишет портал News.com.au.

Смерть девушки наступила внезапно в минувшие выходные, причины гибели семьей пока не разглашались. Безутешная мать погибшей и ее возлюбленный по имени Бога попрощались с Николь и решили в память о ней и нерожденном малыше Рейне выпустить последние снятые ей видео на ее канале на Youtube.

Instagram @nicoletheatv

Беременность Николь протекала хорошо, но, зная о случившемся, можно найти признаки приближавшейся к ней беды. Она несколько раз говорила, что постоянно испытывает проблемы с дыханием, а прогулка из одного конца комнаты в другой вызывала у нее ужас.

«Я будто умираю», — комментировала она свое состояние, но всегда успокаивала себя тем, что это характерно для всех беременных.

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