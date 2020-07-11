Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала сообщение о беременности от президента

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Марина Неруцких
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Информация о беременности Юлии Мендель от украинского лидера появилась на сайте национального канала.

Фото, видео: Instagram @iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения о беременности от президента. Информация о том, что Юлия Мендель находится в интересном положении благодаря стараниям украинского лидера появилась на сайте «24-го канала», сославшегося на сторонника Петра Порошенко Романа Реведжука.

«Каждый фейк имеет свое имя. На сайте «24-го канала» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации», — заявила пресс-секретарь Зеленского в своем Instagram.

Слухи о не совсем рабочих отношениях Владимира Зеленского со своим пресс-секретарем активно муссируются в украинском обществе. Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ошибки турецких СМИ, случайно назвавших женой президента Украины Веру Брежневу, в соцсети появилось сообщение пользовательницы, написавшей, что Мендель будет в гневе.

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