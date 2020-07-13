Третий глаз: какие имена говорят о наличии экстрасенсорных способностей у женщин

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Алиса Старжевская
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Имя может повлиять на то, будет ли его обладательница иметь дар к предвидению и колдовству.

Третий глаз: какие имена говорят о наличии экстрасенсорных способностей у женщин

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

На судьбу женщины влияет не только знак зодиака, под которым она родилась, но имя, данное ей. Казалось бы, этот выбор делают за нее при рождении другие, но в реальности это может повлиять на склонность к экстрасенсорике, пишет канал Белновости.

Диана

Часто имеет дар исцелять чужие недуги, будь то ментальные или физические болезни. Кроме того, она может предсказывать судьбу, но не умеет видеть собственное будущее и влиять на него. При этом все Дианы изначально тянутся к добру, так что плохих колдуний среди них мало. Однако сила каждой Дианы так велика, что при определенном раскладе она может склониться от белой магии в сторону черной.

Дарья

Обладает силами настоящей ведуньи, а не экстрасенса, и порой дар переходит к ней в наследство по женской линии. Тонко чувствует людей, особенно тех, что задумали недоброе по отношению к ней или ее близким. Дарья умеет предугадывать события, но третий глаз ее видит недалеко — не больше, чем на месяц вперед. Зато сны у Дарьи частенько сбываются — стоит увидеть вещий сон, и в течение недели он так или иначе исполнится.

Софья

Добрая, чуткая, жизнерадостная и общительная Софья обладает уникальной способностью читать чужие мысли и чувства. Но это не помогает ей избежать беды — даже чувствуя ее приближение, она не понимает, откуда ждать подвоха. При этом Софья умеет исцелять и не способна вредить другим или использовать способности во зло.

Лилия

Не стоить злить милую, добрую, хозяйственную и домашнюю Лилию — это имя говорит о скрытой в женщине мощной разрушительной силе. Если ее обижают, она пойдет на все, чтобы отомстить, но эта же черта помогает ей заранее видеть недоброе по отношению к себе и близким и избегать беды.

Милена

Редкое имя, и немудрено! Милена может силой мысли менять свое будущее — видит грядущие события и переделывает их в свою пользу. Всегда чувствует ложь, а если кто-то задумал дурное в ее адрес или хочет навредить ее близким — месть будет изощренной и жестокой.

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