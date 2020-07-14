В музее-заповеднике «Петергоф» вандалы осквернили статую Венеры
Неизвестные злоумышленники отбили пальцы у изваяния.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Петербургские музеи-заповедники только открылись для посетителей — и туда уже нагрянули вандалы. В «Петергофе» неизвестные отбили четыре пальца у статуи Венеры Медицейской. Воспользовались тем, что штат охраны пока работает в сокращенном составе. Об инциденте уже сообщили в Минкульт, статую обещали оперативно отреставрировать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как неизвестные похитили каменную книгу с памятника жертвам репрессий в Петербурге. Памятник работы Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева уже не в первый раз подвергается нападению вандалов.
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