В музее-заповеднике «Петергоф» вандалы осквернили статую Венеры

Петербургские музеи-заповедники только открылись для посетителей — и туда уже нагрянули вандалы. В «Петергофе» неизвестные отбили четыре пальца у статуи Венеры Медицейской. Воспользовались тем, что штат охраны пока работает в сокращенном составе. Об инциденте уже сообщили в Минкульт, статую обещали оперативно отреставрировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как неизвестные похитили каменную книгу с памятника жертвам репрессий в Петербурге. Памятник работы Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева уже не в первый раз подвергается нападению вандалов.