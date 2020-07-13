«Мой мир разрушился»: Артистка балета Киркорова о предательстве мужа
Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев ушел от Александры Сивковой к бывшей участнице «Фабрики звезд» Алексе.
Фото: Instagram @sasha_sivkova_ , Instagram @veacheslav_daichev, Instagram @aleksa___official
Артистка балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова весной рассталась со своим мужем — фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Супруг танцовщицы ушел от нее к экс-участнице «Фабрики звезд» Алексе.
Александра Сивкова несколько дней назад родила сына и призналась, что на последних неделях беременности испытала настоящее потрясение из-за предательства любимого мужчины.
«Мой мир разрушился, мне очень больно. Больно от того, что ты всем сердцем веришь своему мужчине. С теплом и любовью ждешь дома, поддерживаешь во всех начинаниях. И тут день, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой. Боль пришла на четвертый день, когда произошло осознание происходящего», — цитирует Александру Сивкову Starhit.ru.
Артистка балета до сих пор не может понять почему Вячеслав Дайчев бросил ее в интересном положении ради другой женщины.
«В жизни каждой девушки есть момент, когда ты носишь красивые платья, загорела, села на шпагат, прочла несколько книг и хорошо шутишь, а потом видишь его новую бабу и понимаешь, что достаточно было просто пускать носом пузыри», — сказала танцовщица.
Издание отмечает, что девушка не намерена мешать бывшему мужу строить новые отношения и не жалеет о браке с тренером. Вячеслав Дайчев, в свою очередь, собирается помогать Александре Сивковой и своему новорожденному сыну. Тем временем Алекса утверждает, что не уводила фитнес-тренера из семьи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый муж бросил Макееву ради подопечной Богомолова.
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