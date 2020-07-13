«Мой мир разрушился»: Артистка балета Киркорова о предательстве мужа

Артистка балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова весной рассталась со своим мужем — фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Супруг танцовщицы ушел от нее к экс-участнице «Фабрики звезд» Алексе.

Instagram @aleksa___official

Александра Сивкова несколько дней назад родила сына и призналась, что на последних неделях беременности испытала настоящее потрясение из-за предательства любимого мужчины.

«Мой мир разрушился, мне очень больно. Больно от того, что ты всем сердцем веришь своему мужчине. С теплом и любовью ждешь дома, поддерживаешь во всех начинаниях. И тут день, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой. Боль пришла на четвертый день, когда произошло осознание происходящего», — цитирует Александру Сивкову Starhit.ru.

Артистка балета до сих пор не может понять почему Вячеслав Дайчев бросил ее в интересном положении ради другой женщины.

«В жизни каждой девушки есть момент, когда ты носишь красивые платья, загорела, села на шпагат, прочла несколько книг и хорошо шутишь, а потом видишь его новую бабу и понимаешь, что достаточно было просто пускать носом пузыри», — сказала танцовщица.

Издание отмечает, что девушка не намерена мешать бывшему мужу строить новые отношения и не жалеет о браке с тренером. Вячеслав Дайчев, в свою очередь, собирается помогать Александре Сивковой и своему новорожденному сыну. Тем временем Алекса утверждает, что не уводила фитнес-тренера из семьи.

Instagram @veacheslav_daichev

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