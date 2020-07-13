Видео: Рома «Зверь» удивил фанатов, внезапно выступив в центре Петербурга

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Виктория Андреева
Эксклюзив 76

Музыкант исполнил несколько хитов на Невском проспекте.

Фото, видео: Instagram @romanbilyk, @zveri_official

Основатель и фронтмен группы «Звери» Роман Билык удивил поклонников спонтанным концертом прямо в центре Петербурга. Жители и гости Северной столицы делятся кадрами в аккаунтах Instagram.

Грандиозное шоу состоялось буквально несколько минут назад на Невском проспекте. Несмотря на то, что Рома «Зверь» исполнил всего пару композиций вместе с музыкантами, регулярно развлекающими публику на этом месте, его поклонники были в восторге. Комментируя происходящее, многие отмечали, что такая удача улыбается немногим.

«Прямо сейчас в центре Питера!»

«А вы говорите, чудес не бывает!» — хвалились кадрами выступления фолловеры «Зверя».

Сам музыкант в беседе с 5-tv.ru отметил, что не планировал выступление заранее. По его словам, идея развлечь петербуржцев пришла ему в голову совершенно случайно.

«Ой, это все спонтанно было. Мы гуляли с друзьями. Я знаю это место, там всегда поют песни „Зверей“. Решил просто спеть», — признался музыкант.

В свою очередь преданные фанаты Ромы «Зверя» слезно просили повторять такие «спонтанные» концерты почаще. Особенно, пока в условиях сложной эпидемиологической ситуации большие массовые мероприятия остаются под запретом.

Ранее 5-tv.ru показал кадры грандиозного выступления группы «Звери» на празднике всех выпускников «Алые паруса».

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