Группа «Звери» стали хэдлайнерами грандиозного концерта на «Алых парусах»
На мероприятии рокеры исполнили полюбившиеся публике хиты.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Финальную точку в грандиозном концерте «Алые паруса — 2020» поставила группа «Звери». Для того, чтобы задать драйв и устроить настоящий рок-н-рольный отрыв, хедлайнеры праздничного концерта исполнили самые знаменитые хиты. Роман Билык и его коллектив выступили с треками «Котенок», «Просто такая сильная любовь», «Танцуй» и «До скорой встречи».
Шоу «Алые паруса» — это кульминационный момент Всероссийского выпускного 2020 года. В этом году он впервые проходит в телевизионном и онлайн-форматах. В концерте приняли участие Дима Билан, Вера Брежнева, «Сурганова и оркестр», группа IOWA и другие артисты. Трансляция шоу ведется в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В этом году праздник был посвящен не только школьникам, но и выпускникам вузов.
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.
Ранее 5-tv.ru показывал, как группа IOWA поздравила выпускников зажигательным выступлением на «Алых парусах».
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