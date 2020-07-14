Художница из американского Техаса Натали Сайдесерф создает удивительные торты и пирожные, замаскированные под другие, порой совсем несладкие блюда и продукты — например, гамбургер, пиццу, баклажан, луковицу или перец.

Видео с демонстрацией кондитерских шедевров Натали стало вирусным в Twitter и меньше чем за сутки набрало более 14 миллионов просмотров.

Сайдесерф прославилась своими невероятно реалистичными десертами. Среди ее кулинарных «скульптур» можно встретить персонажа сериала «Во все тяжкие» Майка Эрмантраута, кантри-певца Вилли Нельсона, Фрэдди Крюгера, И даже солиста корейской поп-группы BTS Чимина.

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