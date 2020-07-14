Кунсткамера вновь открывается для посетителей

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Специально к открытию был разработан маршрутный лист по музейным залам, который можно загрузить в смартфон.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.r Zamir Usmanov

Знаменитая петербургская Кунсткамера сегодня открывается после почти четырехмесячного перерыва. Посетить музей антропологии и этнографии можно будет только в защитной маске. При этом, билеты пока продаются только в режиме онлайн, кассы закрыты.

Такие же правила будут действовать и в Эрмитаже, там начнут принимать посетителей завтра.

А вот какими путями ходят вандалы, сейчас выясняют в Петергофе. Нижний парк, где расположены знаменитые фонтаны, едва открылся, и уже пострадала статуя Венеры Медицейской. Неизвестные сломали мальцы на руке скульптуры.

Статую отправят на реставрацию. Восстановить необходимо только пальцы, так что работы займут несколько недель.

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