«Батькина диета»: Андрей Разин рассказал, как похудел на 40 килограммов

Вопрос: «Как быстро сбросить лишние килограммы?», после отмены режима самоизоляции стал особенно популярным. В частности, потому что далеко не все спортивные центры возобновили работу, и большинству россиян приходится самим искать «секретные» рецепты похудения. Причем мало кто задумывается о вреде новомодных диет.

Спасти россиян решил бессменный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В личном Instagram-аккаунте он опубликовал рецепт «идеальной диеты». Как утверждает Разин, ее разработали ведущие врачи, поэтому бояться плачевных последствий точно не стоит.

«Диета, которую мне посоветовали врачи, которые лечили таких серьезных людей, как Алла Борисовна Пугачева, очень хорошая! Она щадяще воздействует на организм. Чувствую я себя просто прекрасно», — заверил поклонников продюсер.

Instagram @razin_andrei_lm

Как оказалось, главный секрет Разина — в натуральных продуктах и полном отказе от мяса. Так, в течение дня он есть лишь сельдь, соленые огурчики, лучок, укроп и вареный картофель. Такой способ похудения именитый продюсер в шутку прозвал «батькиным», имея в виду президента Белоруссии Александра Лукашенко, ратующего за «натурпродукт».

«Батька — молодец! Все правильно говорит! Кстати, я так и делаю. Я очень сильно похудел. Уже вешу 107 килограммов по сравнению со 150. Поэтому кушаем селедочку с картошечкой и огурчиком и слушаем батьку!» — подытожил Разин.

В комментариях фолловеры отметили, что такой способ им нравится больше «малоуглеводных» или кетодиет. Как минимум, потому что и в рыбе, и в овощах, и в зелени присутствуют все необходимые микроэлементы. Ну, а еще это блюдо простое и вкусное.

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