«От тебя исходит свет»: дочь Траволты трогательно почтила память покойной матери

Дочь американского актера Джона Траволты Элла посвятила пост в Instagram памяти своей покойной матери. Супруга звезды, актриса Келли Престон скончалась накануне после двух лет борьбы с раком груди. Ей было всего 57 лет.

«Я никогда не встречала никого столь же смелого, сильного, красивого и любящего, как ты. Любой, кому посчастливилось узнать тебя или быть рядом, согласится с тем, что от тебя исходит свет, который никогда не перестанет сиять, и это заставляет всех вокруг чувствовать себя счастливыми. <…> Ты сделала жизнь такой красивой, и я знаю, что ты будешь продолжать делать это всегда. Я так сильно люблю тебя, мама», — написала 20-летняя дочь Траволты.

В комментариях к посту Эллы люди выражают соболезнования утрате девушки.

«Посылаю тебе любовь, Элла. Твоя мама была одной из самых милых»

«Сил тебе, твоему брату и папе»

«Пусть ваша прекрасная мама покоится с миром», — пишут пользователи сети.

Келли Престон и Джон Траволта прожили в браке почти 30 лет. Они пережили многие невзгоды: в 2009 году трагически погиб их 16-летний сын Джетт. У супругов остались дочь Элла, и позже появился третий ребенок Бенджамин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Джона Траволты и Келли Престон.