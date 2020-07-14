«От тебя исходит свет»: дочь Траволты трогательно почтила память покойной матери
57-летняя Келли Престон ушла из жизни 12 июля. Актриса не смогла побороть рак груди.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @johntravolta, ella.travolta
Дочь американского актера Джона Траволты Элла посвятила пост в Instagram памяти своей покойной матери. Супруга звезды, актриса Келли Престон скончалась накануне после двух лет борьбы с раком груди. Ей было всего 57 лет.
«Я никогда не встречала никого столь же смелого, сильного, красивого и любящего, как ты. Любой, кому посчастливилось узнать тебя или быть рядом, согласится с тем, что от тебя исходит свет, который никогда не перестанет сиять, и это заставляет всех вокруг чувствовать себя счастливыми. <…> Ты сделала жизнь такой красивой, и я знаю, что ты будешь продолжать делать это всегда. Я так сильно люблю тебя, мама», — написала 20-летняя дочь Траволты.
В комментариях к посту Эллы люди выражают соболезнования утрате девушки.
«Посылаю тебе любовь, Элла. Твоя мама была одной из самых милых»
«Сил тебе, твоему брату и папе»
«Пусть ваша прекрасная мама покоится с миром», — пишут пользователи сети.
Келли Престон и Джон Траволта прожили в браке почти 30 лет. Они пережили многие невзгоды: в 2009 году трагически погиб их 16-летний сын Джетт. У супругов остались дочь Элла, и позже появился третий ребенок Бенджамин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Джона Траволты и Келли Престон.
Читайте также
77%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?