Банк России не видит причин для деноминации рубля
Соответствующее заявление сделала председатель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, TASS Host Photo Agency, Federation Council of Russia; Известия / Александр Казаков
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя ранее появившиеся публикации в СМИ на эту тему.
«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — цитирует главу ЦБ РИА Новости.
Соответствующую позицию также выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обсуждения деноминации российской валюты она назвала «абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей».
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что Гознак не печатает никаких других банкнот, кроме тех, которые в настоящее время находятся в обращении
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты оценили идею провести в России деноминацию рубля в 100 раз, предложенную ранее главой информационно-аналитического центра «Альпари» Александром Разуваевым.
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