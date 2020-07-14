Банк России не видит причин для деноминации рубля

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя ранее появившиеся публикации в СМИ на эту тему.

«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

Соответствующую позицию также выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обсуждения деноминации российской валюты она назвала «абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что Гознак не печатает никаких других банкнот, кроме тех, которые в настоящее время находятся в обращении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты оценили идею провести в России деноминацию рубля в 100 раз, предложенную ранее главой информационно-аналитического центра «Альпари» Александром Разуваевым.