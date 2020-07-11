Что думают эксперты об идее провести деноминацию рубля?

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Алина Потёмкина
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Три эксперта оценили предложение вернуть в Россию копейки.

Что думают эксперты об идее провести деноминацию рубля?

Фото: Известия / Сергей Коньков

Эксперты оценили идею провести в России деноминацию рубля в 100 раз, предложенную ранее главой информационно-аналитического центра «Альпари» Александром Разуваевым. В беседе с ФАН мнения специалистов разделились.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что не видит необходимости в какой бы то ни было деноминации рубля. По его словам, этот шаг всегда предполагает, что кто-то в этой истории окажется крайним. Вопрос только в том, кто.

«До копеек ли обнуляется валюта или как-то еще, либо, как это было при Никите Хрущеве, часть продукции остается в прежних ценах. Это вопрос очень сложный. Сейчас это для нас явно не самая главная проблема и даже не второстепенная. Это — некая утопия. Это интересно в плане дискурса, но не более того», — заверил Кричевский.

Поддержал идею профессор НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Евстафьев. По его мнению, такой шаг может привести к упрощению системы расчетов.

«Если сейчас убрать два нуля, доллар будет стоить еще меньше. И все поймут, что стало стоить дороже, что — дешевле, и какая у всех настоящая зарплата. Я за ту финансовую систему координат, в которой я жил, которую я предпочитаю. Рубль должен быть полновесным», — сказал эксперт.

Не увидел необходимости и смысла в деноминации отечественной денежной единицы и экономист, президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

«Эта тема выеденного яйца не стоит», — заявил специалист.

Идею деноминации рубля из соотношения 1 к 100 высказал глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, следует вернуть в оборот копейки, но так, чтобы на них что-то можно было купить. Если рубль разделить на 100, то курс рубля станет 60-70 копеек за доллар.

Ранее 5-tv.ru писал, что аналитики спрогнозировали подорожание нефти до $150 за баррель.

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