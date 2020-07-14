Закрепление статуса Донбасса в Конституции на Украине назвали неприемлемым

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Карина Бернтгольц
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По словам, министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, Киев будет принимать только те законы, которые посчитает нужными.

Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, 5-tv.ru

Украина считает неприемлемым закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской области. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. В интервью изданию «Сегодня» он отметил, что в рамках «глубинной реформы децентрализации», проводимой в Незалежной, вносятся изменения в основной закон. В связи с этим могут рассматриваться полномочия отдельных территорий Донбасса. Однако Киев не готов закреплять особый статус районов ДНР и ЛНР в Конституции.

«Что касается непосредственно упоминания так называемых ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Прим.ред.) в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД страны добавил, что Украина — независимое государство и будет принимать те законы, которые посчитает нужными. При этом, по словам политика, Киев уважает международные обязательства и всегда коррелирует свое законодательство с ними.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но до сих пор не введен в действие. Согласно документу, особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с территорий ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права требовать особый статус Донбасса.

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