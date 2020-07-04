Зеленский заявил, что Россия не имеет право требовать особый статус Донбасса

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Яна Вахрушева
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Украинский лидер дал отрицательный ответ по поводу требований России о предоставлении особого статуса Донбассу.

Зеленский заявил, что Россия не имеет право требовать особый статус Донбасса

Фото: ТАСС / Иван Николаев

Тема:
Украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет право что-либо требовать от Украины, так как страна является независимой, сообщило ТАСС.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.

В Берлине 3 июля прошла встреча советников лидеров стран «нормандского формата». От Украины на мероприятии присутствовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. От российской стороны в столицу Германии отправился заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Конфликт разгорелся из-за публикации Der Spiegel накануне встречи. По информации журналистов немецкой газеты, Россия якобы требует от Незалежной предоставления проекта Конституции, в котором будет предоставлен особой статус Донбасса. Также по информации издания, Кремль настаивает на реализации так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающая введения механизмов местного самоуправления в некоторых районах ЛНР и ДНР. Неофициальный рабочий документ российской делегации, на который ссылаются журналисты издания «требует», чтобы Украина без назначения дополнительных условий предоставила список удерживаемых лиц на территориях непризнанных республик до 6 июля для возможного обмена.

Напомним, что с 2014-го власти Украины проводят военную операцию против жителей ЛНР и ДНР, отказавшихся признавать государственный переворот в стране действительным. Администрация Незалежной возлагает ответственность за происходящее на Россию, которая в неоднократно заявляла, что не является одной из сторон конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что Владимир Зеленский «уменьшил» территорию Украины.

Тема:
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