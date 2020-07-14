Отец Фриске прокомментировал «пародию» дочери на покойную сестру

Отец Жанны и Натальи Фриске Владимир отреагировал на травлю младшей дочери после вечеринки, где та исполнила песню сестры. В интервью «Собеседнику» он рассказал, что Наталья не преследовала цели копировать покойную знаменитую родственницу. По его словам, этот номер был незапланированным.

«Это бред. Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Ее и Попова (Александр Попов, с которым Наталья исполняет написанные с ним три песни — Прим. ред.) пригласили на свадьбу как гостей, и они исполнили свои песни. Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру», — заявил Владимир Фриске.

В сети раскритиковали Наталью не только за вокал, но и за внешний вид. Она появилась на вечеринке в платье цвета фуксии, которое сделало ее очень похожей на старшую сестру. Многие даже утверждали, что наряд принадлежал покойной Жанне. На это отец Фриске заметил, что это нормально, если даже его дочь носит вещи певицы.

«Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?» — удивился мужчина.

Наталья Фриске выступила на закрытой вечеринке в честь свадьбы знакомых, исполнив хит своей покойной сестры Жанны и скопировав ее образ. Позже, как писал 5-tv.ru, Наталью затравили за «пародию» на ушедшую из жизни артистку.