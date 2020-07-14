Ведущий шоу «Разрушители мифов» Грант Имахара умер в 49 лет

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Карина Бернтгольц
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Согласно пока не подтвержденным данным, мужчина скончался от аневризмы в мозге.

Ведущий шоу «Разрушители мифов» Грант Имахара умер в 49 лет

Фото: Instagram @grantimahara

Скончался инженер, мастер по спецэффектам и один из ведущих шоу «Разрушители мифов» Грант Имахара. На момент смерти ему было 49 лет. О трагедии сообщили представители телеканала Discovery и сопродюсер развлекательной передачи Адам Сэвидж.

«Я потерян. Слов нет. Я был частью двух семей вместе с Грантом на протяжении 22 лет. Грант был поистине блестящим инженером, творцом и ведущим, но самое главное, что он был щедрым, спокойным и учтивым человеком. Работать с Грантом было здорово. Я буду скучать по своему другу», - признался приятель погибшего в Twitter.

Точная причина гибели Имахары уточняется. Предположительно, внезапная смерть могла наступить из-за аневризмы головного мозга. Об этом сообщает THR.

Faacebook / donttrythis

Грант Имахара с 2005 по 2014 год был соведущим более чем 200 эпизодов шоу «Разрушители мифов».  Он также работал в команде спецэффектов Lucasfilm и студии Industrial Light and Magic. При его участии сняты фильмы «Парк Юрского периода», «Матрица», «Терминатор» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из главных разработчиков популярного мессенджера Skype Тойво Аннус скончался при загадочных обстоятельствах.

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