Умер один из создателей Skype Тойво Аннус

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Виктория Андреева
48

Разработчик ушел из жизни при загадочных обстоятельствах 12 июля.

Умер один из создателей Skype Тойво Аннус

Фото: Facebook / Toivo Annus

Один из главных разработчиков популярного мессенджера Skype Тойво Аннус скончался при загадочных обстоятельствах, передает портал News.err.ee.

О печальном известии в воскресенье, 12 июля, сообщили родственники именитого эстонского инженера и программиста. По их словам, Тойво умер вследствие «непродолжительной болезни». Какой именно — семья погибшего пояснить отказалась. На момент смерти разработчику было лишь 48 лет.

Отмечается, что церемония прощания с Тойво пройдет в узком кругу.

Как известно, Тойво Аннус прославился благодаря проекту Skype, который придумал вместе с тремя близкими друзьями. До недавнего времени он являлся не только сооснователем сервиса, но и главным инженером. При этом программист инвестировал и в собственный проект — компанию Ambient Sound Investments (ASI), годовые исчисления которой составляют порядка 131 миллиона евро.

В 2010 году президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес наградил Тойво Аннуса орденом Белой звезды пятой степени за профессиональные успехи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известный блогер внезапно скончалась на восьмом месяце беременности.

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