Видео: бензовоз с топливом взорвался на шоссе в Израиле

В Израиле спасатели днем пытались потушить крупный пожар на одном из шоссе. Прямо посреди него взорвался бензовоз с топливом.

Первые кадры с места происшествия, которые сняли очевидцы. На них видно, как в небо поднимается огромный столб огня и дыма.

Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие — пока не сообщается.