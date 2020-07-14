Видео: бензовоз с топливом взорвался на шоссе в Израиле
В небо поднялся огромный столб пламени.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Израиле спасатели днем пытались потушить крупный пожар на одном из шоссе. Прямо посреди него взорвался бензовоз с топливом.
Первые кадры с места происшествия, которые сняли очевидцы. На них видно, как в небо поднимается огромный столб огня и дыма.
Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие — пока не сообщается.
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