Видео: бензовоз с топливом взорвался на шоссе в Израиле

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В небо поднялся огромный столб пламени.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Израиле спасатели днем пытались потушить крупный пожар на одном из шоссе. Прямо посреди него взорвался бензовоз с топливом.

Первые кадры с места происшествия, которые сняли очевидцы. На них видно, как в небо поднимается огромный столб огня и дыма.

Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие — пока не сообщается.

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