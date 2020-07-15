Видео: Пенсионерка разбогатела, продав купленную за гроши вазу китайской династии Цин

Пенсионерка из Нидерландов неожиданно стала миллионершей. Женщина решила продать старую вазу, которая, как она считала, стоит не больше 100 евро. Но на всякий случай пригласила оценщика. И он установил — ваза стоит в тысячи раз больше. Редчайший артефакт сделали специально для императора династии Цин, который правил Китаем в XVIII веке. И о ее ценности раньше никто не догадывался. В 1954 году ее продали на аукционе в Лондоне всего за 56 долларов. А теперь она ушла с молотка за девять миллионов. По словам экспертов — это чудо, что хрупкий предмет за 50 лет уцелел в доме, где полно домашних животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что продажа гитары Курта Кобейна побила мировой ценовой рекорд. На этом инструменте лидер группы Nirvana играл за несколько месяцев до смерти.