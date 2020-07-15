Видео: Пенсионерка разбогатела, продав купленную за гроши вазу китайской династии Цин
Редчайший артефакт был приобретен более полувека назад и чудом уцелел в доме с множеством животных.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пенсионерка из Нидерландов неожиданно стала миллионершей. Женщина решила продать старую вазу, которая, как она считала, стоит не больше 100 евро. Но на всякий случай пригласила оценщика. И он установил — ваза стоит в тысячи раз больше. Редчайший артефакт сделали специально для императора династии Цин, который правил Китаем в XVIII веке. И о ее ценности раньше никто не догадывался. В 1954 году ее продали на аукционе в Лондоне всего за 56 долларов. А теперь она ушла с молотка за девять миллионов. По словам экспертов — это чудо, что хрупкий предмет за 50 лет уцелел в доме, где полно домашних животных.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что продажа гитары Курта Кобейна побила мировой ценовой рекорд. На этом инструменте лидер группы Nirvana играл за несколько месяцев до смерти.
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