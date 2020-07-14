Банковские мошенники обманули крупного финансиста на пять миллионов рублей
Директор фирм, осуществляющих деятельность по проведению финансового аудита, перевел денежные средства аферистам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев
Банковские мошенники обманули крупного бизнесмена, аудитора, председателя Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России Олега Юшенкова.
Как рассказал предприниматель правоохранительным органам, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности Сбербанка, сообщил, что кто-то пытается снять денежные средства с его банковских счетов. Аферист посоветовал перевести все деньги на один резервный счет. В результате бизнесмен поверил мошеннику и лишился более 5,2 миллиона рублей.
В ходе расследования правоохранительные органы установили предполагаемых злоумышленников и задержали их. Они признались в содеянном преступлении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что одну из крупнейших финансовых пирамид удалось разоблачить московским полицейским.
Читайте также
52%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?