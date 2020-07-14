Банковские мошенники обманули крупного финансиста на пять миллионов рублей

Банковские мошенники обманули крупного бизнесмена, аудитора, председателя Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России Олега Юшенкова.

Как рассказал предприниматель правоохранительным органам, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности Сбербанка, сообщил, что кто-то пытается снять денежные средства с его банковских счетов. Аферист посоветовал перевести все деньги на один резервный счет. В результате бизнесмен поверил мошеннику и лишился более 5,2 миллиона рублей.

В ходе расследования правоохранительные органы установили предполагаемых злоумышленников и задержали их. Они признались в содеянном преступлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одну из крупнейших финансовых пирамид удалось разоблачить московским полицейским.