Банковские мошенники обманули крупного финансиста на пять миллионов рублей

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Карина Бернтгольц
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Директор фирм, осуществляющих деятельность по проведению финансового аудита, перевел денежные средства аферистам.

Банковские мошенники обманули крупного финансиста на пять миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Банковские мошенники обманули крупного бизнесмена, аудитора, председателя Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России Олега Юшенкова.

Как рассказал предприниматель правоохранительным органам, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности Сбербанка, сообщил, что кто-то пытается снять денежные средства с его банковских счетов. Аферист посоветовал перевести все деньги на один резервный счет. В результате бизнесмен поверил мошеннику и лишился более 5,2 миллиона рублей.

В ходе расследования правоохранительные органы установили предполагаемых злоумышленников и задержали их. Они признались в содеянном преступлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одну из крупнейших финансовых пирамид удалось разоблачить московским полицейским.

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