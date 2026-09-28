Главные заявления Путина на встрече с лидерами партий Госдумы

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Василиса Власова
Василиса Власова 427 0

Президент выразил благодарность избирателям за активное участие в выборах.

Что самого главного сказал Путин на встрече с лидерами

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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Путин назвал достойными выборы в приграничных регионах России

Владимир Путин встретился с лидерами партий Госдумы после выборов. 5-tv.ru публикует главные тезисы, озвученные в ходе беседы. 

  • Парламентские партии доказали свою состоятельность на выборах и поспособствовали укреплению независимости России.
  • Зарубежные разведки пытались помешать выборам, однако право народа самостоятельно определять будущее было отстояно.
  • Президент выразил благодарность десяткам миллионов избирателей за активное участие. Он подчеркнул, что высокая явка стала залогом бесспорной законности выборов.
  • В приграничных регионах голосование прошло на должном уровне, люди проявили мужество в условиях, близких к боевым.
  • Государство поддержит семьи погибших при атаках на выборы в приграничье, а героев удостоит наград посмертно.
  • Доверие избирателей партиям предстоит подтвердить на полученных должностях.
  • Путин высоко оценил результаты онлайн-голосования.
  • Полная законность выборов подтверждена.
  • Очереди на избирательных участках продемонстрировали выдержку и силу духа россиян.
  • Президент также заявил о уверенности, что «Единая Россия» наладит сотрудничество с другими фракциями.
  • Путин заявил, что Россия, безусловно, одержит победу.
  • Выборы показали поддержку россиянами участников СВО.
  • Ветераны СВО будут преданно служить стране на должностях, полученных по итогам выборов.
  •  На «Единой России», укрепившей лидерство на выборах, теперь серьезная ответственность.
  • Путин призвал парламентские партии принимать во внимание предложения политических сил, не прошедших в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о первенстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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