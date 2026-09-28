Главные заявления Путина на встрече с лидерами партий Госдумы

Президент выразил благодарность избирателям за активное участие в выборах.
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
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Путин назвал достойными выборы в приграничных регионах России
Владимир Путин встретился с лидерами партий Госдумы после выборов. 5-tv.ru публикует главные тезисы, озвученные в ходе беседы.
- Парламентские партии доказали свою состоятельность на выборах и поспособствовали укреплению независимости России.
- Зарубежные разведки пытались помешать выборам, однако право народа самостоятельно определять будущее было отстояно.
- Президент выразил благодарность десяткам миллионов избирателей за активное участие. Он подчеркнул, что высокая явка стала залогом бесспорной законности выборов.
- В приграничных регионах голосование прошло на должном уровне, люди проявили мужество в условиях, близких к боевым.
- Государство поддержит семьи погибших при атаках на выборы в приграничье, а героев удостоит наград посмертно.
- Доверие избирателей партиям предстоит подтвердить на полученных должностях.
- Путин высоко оценил результаты онлайн-голосования.
- Полная законность выборов подтверждена.
- Очереди на избирательных участках продемонстрировали выдержку и силу духа россиян.
- Президент также заявил о уверенности, что «Единая Россия» наладит сотрудничество с другими фракциями.
- Путин заявил, что Россия, безусловно, одержит победу.
- Выборы показали поддержку россиянами участников СВО.
- Ветераны СВО будут преданно служить стране на должностях, полученных по итогам выборов.
- На «Единой России», укрепившей лидерство на выборах, теперь серьезная ответственность.
- Путин призвал парламентские партии принимать во внимание предложения политических сил, не прошедших в Госдуму.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о первенстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом.
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