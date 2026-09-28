Главные заявления Путина на встрече с лидерами партий Госдумы

Путин назвал достойными выборы в приграничных регионах России

Владимир Путин встретился с лидерами партий Госдумы после выборов. 5-tv.ru публикует главные тезисы, озвученные в ходе беседы.

Парламентские партии доказали свою состоятельность на выборах и поспособствовали укреплению независимости России.

Зарубежные разведки пытались помешать выборам, однако право народа самостоятельно определять будущее было отстояно.

Президент выразил благодарность десяткам миллионов избирателей за активное участие. Он подчеркнул, что высокая явка стала залогом бесспорной законности выборов.

В приграничных регионах голосование прошло на должном уровне, люди проявили мужество в условиях, близких к боевым.

Государство поддержит семьи погибших при атаках на выборы в приграничье, а героев удостоит наград посмертно.

Доверие избирателей партиям предстоит подтвердить на полученных должностях.

Путин высоко оценил результаты онлайн-голосования.

Полная законность выборов подтверждена.

Очереди на избирательных участках продемонстрировали выдержку и силу духа россиян.

Президент также заявил о уверенности, что «Единая Россия» наладит сотрудничество с другими фракциями.

Путин заявил, что Россия, безусловно, одержит победу.

Выборы показали поддержку россиянами участников СВО.

Ветераны СВО будут преданно служить стране на должностях, полученных по итогам выборов.

На «Единой России», укрепившей лидерство на выборах, теперь серьезная ответственность.

Путин призвал парламентские партии принимать во внимание предложения политических сил, не прошедших в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о первенстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом.

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