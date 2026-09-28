Взрыв на производстве пиротехники в Ярославской области. Что известно к этому часу

Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники

Крупный пожар с детонацией пиротехники произошел 28 сентября на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области. Согласно последним данным на 22:25 мск, погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Взрыв и пожар на производстве

Сообщение о возгорании на производстве петард в Переславль-Залесском муниципальном округе поступило в МЧС 28 сентября в 16:06 по московскому времени. Огонь распространился на два здания предприятия. По предварительным данным, перед пожаром произошел взрыв, после которого началась детонация пиротехнических изделий.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 200 человек и 23 единицы техники. К настоящему времени пожар полностью потушен.

Число погибших выросло до 14

По мере разбора завалов количество жертв увеличивалось. В результате спасатели обнаружили тела 14 погибших. В момент происшествия на территории предприятия могли находиться до 15 человек.

Еще одна женщина получила травму ноги и была передана медикам. С родственниками погибших работают психологи.

Режим ЧС

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении регионального режима чрезвычайной ситуации в Переславль-Залесском округе.

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства Ярославской области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Для координации действий также создан оперативный штаб.

Из-за расположения предприятия рядом с социальными учреждениями были эвакуированы дети и сотрудники Центра дополнительного образования и Кубринского центра развития ребенка.

Часть Кубринска осталась без электричества

Из-за пожара большая часть села осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Для обеспечения работы социальных объектов специалисты организовали доставку генераторов.

В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернули пункты временного размещения. По данным губернатора, обращений от нуждающихся в размещении пока не поступало.

В селе Кубринск на улице Парковой, 15 также открыт кабинет неотложной помощи.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

На месте продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты осматривают территорию, назначен комплекс экспертиз. Проверку также организовала прокуратура региона.

Окончательная причина пожара и предшествовавшего ему взрыва пока официально не установлена.

Что известно о предприятии

По данным местных СМИ, производство связано с ООО «Салют Юг», зарегистрированным в Минеральных Водах Ставропольского края. В сертификатах на пиротехническую продукцию компания также указана в качестве производителя петард, а фактическим адресом предприятия значится село Кубринск.

Примерно за два года до происшествия на производстве проводилась внеплановая проверка, после которой предприятию объявили предостережение. Объекту также была присвоена категория «значительного риска» причинения вреда. Следствие пока не заявляло о связи этих обстоятельств с пожаром 28 сентября.

Взрыв повредил дома местных жителей

Жители Кубринска рассказывали о сильном взрыве и последовавших за ним хлопках. Один из очевидцев сообщил, что в момент происшествия находился на огороде и увидел поднимающийся со стороны предприятия столб дыма.

По словам мужчины, ударной волной в его квартире выбило три межкомнатные двери и два окна. Повреждения также получили окна других квартир и крыша одного из зданий.

Другой местный житель рассказал 5-tv.ru о последствиях взрыва в своем доме, расположенном примерно в двух километрах от предприятия. В момент происшествия мужчина вместе с семьей находился в лесу, а после возвращения обнаружил повреждения внутри дома.