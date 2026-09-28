Тушение смертельного пожара в Ярославской области завершено
Пункты временного размещения пострадавших развернули на базе поликлиник.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушен, сообщили в МЧС. К тушению возгорания были привлечены 100 пожарных и 40 единиц техники.
Пункты временного размещения развернули на базе поликлиник после пожара.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования близким погибших в пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.
«Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем и пострадавшим. Взял ситуацию под личный контроль. На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявил глава региона.
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