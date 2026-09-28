Тушение смертельного пожара в Ярославской области завершено

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 28 0

Пункты временного размещения пострадавших развернули на базе поликлиник.

Пожар под Ярославлем потушен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Тема:
Взрыв на предприятии в Ярославской области

Пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушен, сообщили в МЧС.  К тушению возгорания были привлечены 100 пожарных и 40 единиц техники. 

Пункты временного размещения развернули на базе поликлиник после пожара.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования близким погибших в пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

«Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем и пострадавшим. Взял ситуацию под личный контроль. На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявил глава региона.

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