Дата похорон Сергея Соседова может измениться

Дата прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым точно не определена.

Как ранее сообщил продюсер Сергей Дворцов 5-tv.ru, прощание с Соседовым предварительно назначено на 30 сентября в Москве.

Ранее организатор регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока-2026», жюри которого возглавлял Соседов, заявлял, что дата похорон будет уточнятся после того, как тело журналиста доставят в столицу. Это произошло 28 сентября в 21:30 по московскому времени.

При этом Вадим Такменев, ведущий шоу «ВИА Суперстар!», заявлял, что церемония похорон Соседова состоится во вторник либо в среду. Наряду с этими датами он упоминал 1 октября — четверг.

Напомним, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в 58 лет. Он прибыл туда как глава жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы, получив тяжелую травму головы. В больнице оперировали около трех часов, но спасти не смогли — он скончался через несколько часов.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что тело Сергея Васильевича доставили в Москву.

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