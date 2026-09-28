Дата похорон Сергея Соседова может измениться

Тело журналиста и музыкального критика уже доставили из Якутии в Москву.
Фото: Булкин Сергей/ТАСС
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Дата прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым точно не определена.
Как ранее сообщил продюсер Сергей Дворцов 5-tv.ru, прощание с Соседовым предварительно назначено на 30 сентября в Москве.
Ранее организатор регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока-2026», жюри которого возглавлял Соседов, заявлял, что дата похорон будет уточнятся после того, как тело журналиста доставят в столицу. Это произошло 28 сентября в 21:30 по московскому времени.
При этом Вадим Такменев, ведущий шоу «ВИА Суперстар!», заявлял, что церемония похорон Соседова состоится во вторник либо в среду. Наряду с этими датами он упоминал 1 октября — четверг.
Напомним, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в 58 лет. Он прибыл туда как глава жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».
В гостинице журналист упал с лестницы, получив тяжелую травму головы. В больнице оперировали около трех часов, но спасти не смогли — он скончался через несколько часов.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что тело Сергея Васильевича доставили в Москву.
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