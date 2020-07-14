Опять обманули! В Москве разоблачили «соляную» финансовую пирамиду

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Виктория Андреева
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Ущерб от действий аферистов измеряется сотнями миллионов рублей.

Опять обманули! В Москве разоблачили «соляную» финансовую пирамиду

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Одну из крупнейших финансовых пирамид удалось разоблачить московским полицейским. По данным 5-tv.ru, речь идет о преступной деятельности ПАО «Соль Руси».

Согласно официальной информации, группировка занималась крупными финансовыми махинациями с 2017 года. Сотрудники компании в качестве жертв выбирали преимущественно людей преклонного возраста. Пенсионерам предлагалось вложиться в «привлекательный» стартап, а именно — разработку крупнейшего на территории РФ соляного месторождения — Белбажского в Нижегородской области. Как оказалось по факту, о реальном строительстве никто и не помышлял.

По примерным оценкам, сумма ущерба от действий мошенников составляет несколько сотен миллионов рублей. В результате вскрывшихся фактов УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело. Отмечается, что в ближайшее время организаторам крупной аферы предъявят обвинение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых распространенных видах мошенничества в сети.

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