Опять обманули! В Москве разоблачили «соляную» финансовую пирамиду

Одну из крупнейших финансовых пирамид удалось разоблачить московским полицейским. По данным 5-tv.ru, речь идет о преступной деятельности ПАО «Соль Руси».

Согласно официальной информации, группировка занималась крупными финансовыми махинациями с 2017 года. Сотрудники компании в качестве жертв выбирали преимущественно людей преклонного возраста. Пенсионерам предлагалось вложиться в «привлекательный» стартап, а именно — разработку крупнейшего на территории РФ соляного месторождения — Белбажского в Нижегородской области. Как оказалось по факту, о реальном строительстве никто и не помышлял.

По примерным оценкам, сумма ущерба от действий мошенников составляет несколько сотен миллионов рублей. В результате вскрывшихся фактов УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело. Отмечается, что в ближайшее время организаторам крупной аферы предъявят обвинение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых распространенных видах мошенничества в сети.