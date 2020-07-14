В Москве задержали последователя «отравителя с газировкой»

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Карина Бернтгольц
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У предполагаемого злоумышленника были изъяты бутылки водки и пива, а также восемь таблеток лекарства.

В Москве задержали последователя «отравителя с газировкой»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Злоумышленник напал на мужчину возле дома № 14/2 на улице Покровке в Москве и ограбил его. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый преступник украл у потерпевшего Apple iPhone XS Max за 65 тысяч рублей, перед чем обманным путем ввел в организм хозяина устройства неизвестный психотропный препарат. В результате пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у него острую экзотоксикацию.

В рамках следствия правоохранительным органам удалось вычислить предполагаемого отравителя. Им оказался гражданин Азербайджана. Предположительно, выяснилось, что он в своем преступлении использовал алкоголь и лекарства. В ходе личного досмотра у него были изъяты бутылки водки и пива, восемь таблеток антипсихотического средства «Азалептина», а также бутылка водки с отверстием от иглы шприца в крышке. Обстоятельства случившегося уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о серийном отравителе газировкой в Москве, от действий которого могли пострадать порядка 31 человека. Выяснилось, что за преступлениями стоит Мурат Сабанов. На данный момент он находится под стражей.

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