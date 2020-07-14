Навальный посмеялся над вызовом на допрос по делу о клевете в отношении ветерана

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Карина Бернтгольц
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Вместо того, чтобы извиниться за неосторожное высказывание, скандальный блогер снял на видео момент получения повестки и поиронизировал над этим в соцсети.

Фото, видео: Instagram @navalny

Алексея Навального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ранее в своем Telegram-канале блогер назвал мужчину, поддержавшего поправки в Конституцию, «продажным холуем». По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Перед 93-летним пенсионером, оказавшимся незаслуженно оскорбленным в данной ситуации, Навальный так и не извинился. Зато теперь, получив повестку от СК РФ, нашел повод поиронизировать над правоохранительными структурами.

«Повестку принес сам следователь. С ним еще один чувак. Поодаль стоит еще один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — посмеялся блогер.

Многие пользователи абсолютно не поняли такую шутку. По их мнению, ранее неосторожным высказыванием Навальный оскорбил всех героев видео, поддержавших изменения в основной закон страны.

По словам правозащитника Ильи Ремесло подобные действия не должны оставаться безнаказанными. Юрист обратился в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой дать оценку высказыванию Навального. Он считает, что блогер обязан понести ответственность за свой поступок.

Instagram @navalny

Как сообщал 5-tv.ru, Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «продажным холуем». Вскоре у 93-летнего фронтовика стало плохо с сердцем.

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