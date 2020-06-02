Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем»
Юрист уже направил жалобы по данному факту в прокуратуру и следственные органы.
Фото: URA.RU/ТАСС / Вова Жабриков
Блогер Алексей Навальный в своем Telegram-канале назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «продажным холуем».
Навальный разместил в блоге видео Russia Today, в котором россияне, в том числе известные личности, высказываются в поддержку голосования по поправкам в Конституцию. Один из участников ролика — ветеран ВОВ Игнат Артеменко.
«Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — подписал кадры блогер.
Пользователи сети считают, что таким образом Алексей Навальный оскорбил всех героев видео, в том числе, ветерана войны.
По мнению правозащитника Ильи Ремесло подобные действия не должны оставаться безнаказанными. Юрист обратился в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой дать оценку высказыванию Навального. Он считает, что блогер обязан понести ответственность за свой поступок в соответствии со статьей 5.61 КоАП «Оскорбление».
РЕН ТВ сообщает, что в ходе онлайн-шествия «Бессмертного полка» фотографии нацистов на сайт акции загрузили сторонники Алексея Навального. К слову, подобных инцидентов в ходе марафона было сделано несколько сотен. Как заявили в Следственном комитете России, ответить придется каждому, кто поглумился над памятью о защитниках Родины.
Ранее 5-tv.ru писал, что чешское издательство напечатало тираж календарей с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.
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