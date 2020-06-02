Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем»

Блогер Алексей Навальный в своем Telegram-канале назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «продажным холуем».

Навальный разместил в блоге видео Russia Today, в котором россияне, в том числе известные личности, высказываются в поддержку голосования по поправкам в Конституцию. Один из участников ролика — ветеран ВОВ Игнат Артеменко.

«Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — подписал кадры блогер.

T.me

Пользователи сети считают, что таким образом Алексей Навальный оскорбил всех героев видео, в том числе, ветерана войны.

По мнению правозащитника Ильи Ремесло подобные действия не должны оставаться безнаказанными. Юрист обратился в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой дать оценку высказыванию Навального. Он считает, что блогер обязан понести ответственность за свой поступок в соответствии со статьей 5.61 КоАП «Оскорбление».

РЕН ТВ сообщает, что в ходе онлайн-шествия «Бессмертного полка» фотографии нацистов на сайт акции загрузили сторонники Алексея Навального. К слову, подобных инцидентов в ходе марафона было сделано несколько сотен. Как заявили в Следственном комитете России, ответить придется каждому, кто поглумился над памятью о защитниках Родины.

Ранее 5-tv.ru писал, что чешское издательство напечатало тираж календарей с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.