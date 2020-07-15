«Очень нежно!» — Пегову в прозрачном платье посетило поэтическое настроение

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила нежное фото с оттенками эротизма.

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова взбудоражила воображение подписчиков новыми фото, на которых предстала в романтическом и одновременно эротическом образе.

Необычное сочетание пользователи смогли заценить на страничке звезды в Instragram. Пегова предстала перед камерой в нежном просвечивающем платье с кружевами, которое удачно подчеркнуло все достоинства актрисы. При этом в описании к фото знаменитость привела проникновенные стихи Беллы Ахмадулиной.

«Со мной с утра не расставался Дождь.

— О, отвяжись! — я говорила грубо.

Он отступал, но преданно и грустно

вновь шел за мной, как маленькая дочь», — написала актриса.

Instagram @pegovairina

Подписчики заметили, что такой нежный образ с оттенками эротизма очень идет Пеговой, которой, помимо актерского таланта, есть чем похвастаться.

«Какая красивая и нежная. Прям зефирка»;

«Эротическо-романтическая фотосессия?»;

«О! Это так секси»;

«Очень нежно и, как всегда, естественно», — отметили они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова показала, как она похудела и помолодела.

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