Фигуристка Косторная рассказала о планах завершить карьеру

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью телеканалу Olympic Channel заявила, что задумалась о завершении карьеры. По словам 16-летней спортсменки, кардинально изменить свою жизнь она планирует уже через пару лет.

«В фигурном катании нельзя выступать до 30 лет и побеждать. Ты можешь кататься на шоу и радовать публику, но первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии, и ты не сможешь их победить», — сказала Алена Косторная.

Чемпионка Европы в одиночном катании призналась, что планирует реализовать свою давнюю мечту и связать свою жизнь с медициной. По словам Алены Косторной, ее привлекает профессия нейрохирурга. При этом, полностью завязывать с фигурным катанием спортсменка не намерена.

«Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год, это моя мечта. Но потом все равно приступлю к реализации мечты стать нейрохирургом», — призналась Алена Косторная.

Минувший сезон ознаменовался для фигуристки победой на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

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