🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 15 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Тельца представителей многих знаков зодиака ожидает удачный день. Сегодня стоит обратить внимание на дела, связанные с материальным богатством. Благоприятными будут заключенные сделки и финансовые операции.

♈ Овен

Когда вы в последний раз пробовали свои силы в вязании или пекли печенье? Сегодня звезды побуждают вас «выбраться из головы» и ощутить мир тактильно. Это поможет вам оставаться на связи с космическими потоками творчества. Недавно Вселенная наделила вас навыком, который отвечает вашему смыслу жизни. Вы уже обнаружили его? Если нет, то отведите несколько часов каждый день для его поиска. Не будет лишним также найти медитативный аспект в самых обыденных вещах.

Космический совет: ощутите мир тактильно.

♉ Телец

Что вы думаете о социальной обусловленности, Тельцы? Убывающая Луна заставляет вас проверить убеждения, которым вы придерживаетесь с детства. Это правда, что некоторые из них укрепили вашу веру в себя. Однако большинство из них уводят вас от вашей правды и становятся причиной слабого самообладания. Но это не значит, что вы должны позволить окружающим диктовать вам по какому сценарию жить. Возьмите на себя ответственность за свою историю и активно превращайте старые раны в мудрость.

Космический совет: поймите, что сейчас вы находитесь в процессе массового пробуждения.

♊ Близнецы

Мы склонны думать о физическом теле как об отдельном от эмоционального тела. Но правда в том, что разум, тело и душа связаны, Близнецы. Сегодня звезды просят вас инвестировать в ваше физическое тело. Подумайте о тренировках, которые пробудят ваши гормоны хорошего самочувствия и восстановят вашу веру в свою магию. Это может показаться нелогичным, но движение поможет вам очистить блоки в ваших энергетических путях и разжечь огонь внутри, который погас.

Космический совет: движение поможет вам очистить энергетические пути.

♋ Рак

В жизни нет функции быстрых исправлений, Раки. Если вы хотите великолепных результатов, вы должны быть готовы к работе. Проект, которым вы занимаетесь, требует вашей настойчивости. Наступают времена, когда вам предстоит бороться, чтобы проявить себя, и это нормально. Напомните себе, что тяжелая работа никогда не остается незамеченной. Недавно добавили новый навык в свой репертуар? Не принимайте вещи как должное. Используйте свое время вдали от матрицы, чтобы усовершенствовать это искусство.

Космический совет: усердно трудитесь и вас заметят.