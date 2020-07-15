Праздник Берегини: что категорически нельзя делать 15 июля

15 июля христиане отмечают праздник Берегини — великого славянского божества, которое считается матерью всех духов и всего богатства земли. Помимо прочего, в этот день верующие почитают положение честной ризы Пресвятой Богородицы.

На Руси Берегиня как правило представлялась людям в образе белоствольной березы. По сему в старину девушки отправлялись в лес, чтобы совершить поклонение дереву и попросить о счастье в любви.

Наши предки также называли Берегинями и речных русалок. Люди верили, что божество помогало рыбакам в хорошем улове. Берегини, согласно поверьям, могли существовать не только в воде, но и на суше. В народе их называли защитницами тех, кто живет вдоль берегов рек.

Приметы 15 июля:

Девушки в старые времена верили, что на праздник Берегини можно привлечь суженого в свою судьбу. Будущие невесты брали маленькую ветвь березы и тайно оставляли на пороге дома потенциального жениха.

Как только возлюбленный перешагнет через нее, девушке нужно подобрать ветку и спрятать в сухом укромном месте. Сопроводить ритуал следует специальным заговором: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня — Прим.ред.) от любви ко мне сохнет».

Что категорически нельзя делать 15 июля:

На Берегиню не следует предаваться лени. На Руси верили, что за усердный труд в этот день придет удача. Старайтесь сделать много полезного для себя и близких.

15 июля настоятельно рекомендуется воздержаться от конфликтов. Наши предки верили, что Берегиня не поощряет ссоры и разногласия среди людей.

В этот день нельзя планировать и осуществлять переезд на новое место жительства. В старину считали, что сменой места обитания можно навлечь на себя неудачу в финансовых и карьерных делах, а также обрести проблемы со здоровьем.

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